Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı

Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar, yerli rotasyonundaki sorunlar ve Michy Batshuayi'nin forvet hattında alternatifsiz kalması Siyah Beyazlı yönetimi harekete geçirdi. Kartal'da hedef Milli futbolcu Cenk Tosun.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı
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02 Ekim 2021 09:37
Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve Batshuayi'nin alternatifsiz olması, yönetimi harekete geçirdi. Siyah Beyazlı ekibin Milli futbolcu Cenk Tosun için düğmeye bastığı iddia edildi.

Ahmet Nur Çebi söz verdi

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cenk Tosun'a sezon sonu için transfer sözü verdiğini belirtmişti. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takıma bir forvet daha takviye edilmesini istemesinin ardından Cenk Tosun'un devre arasında takıma katılması gündeme geldi.

Beşiktaş yönetiminin, form yakalaması halinde Milli golcü için Ocak ayında harekete geçmesi bekleniyor.

22,5 Milyon Euro kazandırmıştı

Beşiktaş'ta 2018'de gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu, o dönem siyah-beyazlılara 22 milyon 500 bin Euro bonservis geliri sağlamıştı. Cenk Tosun geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 4 maçta şans buldu. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

22,5 Milyon Euro kazandırmıştı

Beşiktaş'ta 2018'de gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu, o dönem siyah-beyazlılara 22 milyon 500 bin Euro bonservis geliri sağlamıştı. Cenk Tosun geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 4 maçta şans buldu. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı.


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