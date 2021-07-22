Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Everton'la sözleşme fesih görüşmelerine devam eden Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı
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22 Temmuz 2021 11:13
Beşiktaş yönetimi, Everton'la sözleşme fesih görüşmelerine devam eden Cenk Tosun'un durumunu yakından takip ediyor.

Beşiktaş yönetimi Cenk'e Everton'la olan sorunlarını çözüp gelmesi durumunda bonuslarla beraber yılda 1.5 milyon euro ödeme sözü verdi.

İngiliz kulübü Cenk'e bonservisini bedelsiz vermeyi teklif ediyor. Cenk ise kalan 1 yıllık maaşının tamamının ödenmesi durumunda karşılıklı anlaşabilecekleri cevabını veriyor.

Cenk'in yaz transfer döneminde Beşiktaş'a dönme ihtimali yüzde 50, Ocak'ta yüzde 75, gelecek yaz ise yüzde 100 olarak görülüyor.




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