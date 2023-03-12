Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı!

Birleşik Devletler ekibi Chicago Fire, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a 2,5 milyon Dolar'dan 3 yıllık teklifte bulundu.



ABD temsilcisinin, siyah-beyazlılara da 2 milyon Dolar bonservis bedeli vermeye hazır olduğu ifade edildi.



Kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamayı planlayan 31 yaşındaki futbolcunun, yönetimle el sıkışması halinde, sözleşme uzatıp İstanbul'da kalmayı öncelik olarak belirlediği öğrenildi.



Kontratında performansa bağlı sözleşme uzama maddesi bulunan Cenk için bu madde beklenmeyecek. Cenk'in garanti ücreti 1 milyon Euro seviyesine çıkarılacak, performans bonuslarıyla beraber bu rakamın 1.7 seviyesini bulması bekleniyor.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk'in durumuyla ilgili olarak hafta içinde basın mensuplarına, "Cenk Tosun bizim oyuncumuz, burada kalmasını istiyoruz. İki taraf için de olağanüstü bir durum varsa yapacak bir şey yok. Transfer ciddi boyuttaysa konuşulur, diğer türlüsü spekülasyon olur. Cenk'i de kulübü de mağdur etmeyiz" demişti.





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