Beşiktaş'ta Cenk Tosun için umutlar tükeniyor

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun için umutlar tükeniyor
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14 Nisan 2023 11:28
Beşiktaş'ta Giresunspor ile oynanan maçta sakatlanan Cenk Tosun ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık ekibinden alınan bilgiye göre Milli futbolcunun, Trabzonspor mücadelesine yetiştirilmek için yoğun bir çaba harcandığı belirtildi. Ancak 31 yaşındaki deneyimli forvetin, karşılaşmaya yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.

Cenk, bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile çıktığı 28 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



 
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