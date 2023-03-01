Beşiktaş'ta Cenk Tosun için karar verildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde de Cenk Tosun ile anlaşmaya yakın.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun için karar verildi
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01 Mart 2023 10:38
Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun için karar verildi.

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonu kullanılacak ve yıldız isim, Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal için forma giymeye devam edecek.

Cenk Tosun, Beşiktaş forması ile bu sezon 23 maça çıktı ve 12 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

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