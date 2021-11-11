Beşiktaş'ta Cenk Tosun için 3 formül

Beşiktaş sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun transferi için 3 formülü masaya yatırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun için 3 formül
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11 Kasım 2021 11:25
Devre arasında 2-3 bölgeye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer listesinin ilk sırasında Cenk Tosun yer alıyor.

Eski yıldızını mutlaka kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar transferi bitirmek için 3 formülü masaya getirmiş durumda.

İlk formül, Cenk'in sezon sonunda Everton ile bitecek olan sözleşmesini feshetmesi ve bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmesi.

İkinci formül, Siyah-Beyazlılar'ın düşük bir bonservis bedelini kasasından çıkararak Cenk'i transfer etmesi.

3. formül ise Everton'un yıldız futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatması ve ardından yarım sezonluğuna Beşiktaş'a kiralaması.

Alınan bilgilere göre şu anda en çok üzerinde durulan formül, Cenk'in sözleşmesini feshedip serbest kalması yönünde.

İngiliz basınına da yansıyan bilgilere göre Everton, bir türlü bekleneni veremeyen milli futbolcuyu alacaklarına karşılık serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Kısa süre içinde Cenk Tosun cephesinde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.


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