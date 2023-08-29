Beşiktaş'ta Cenk Tosun görev bekliyor!

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Beşiktaş'ta tercübeli golcü Cenk Tosun sakatlığını atlattı. Cenk, perşembe günü oynanacak Dinamo Kiev mücadelesinde Şenol Güneş'ten formayı istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun görev bekliyor!
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29 Ağustos 2023 08:47
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 09:07
Beşiktaş Cenk Tosun, perşembe günü Dinamo Kiev'le oynayacakları UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş karşılaşması öncesinde görev bekliyor.

Sakatlığını tamamen atlatan Milli golcü, teknik ekip ile özel görüşme yaparak forma için hazır olduğunu bildirdi.

Tecrübeli golcü, "Kafa ve fizik olarak göreve hazırım. İlk 11'e dönüş yapmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

Sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, tekrar 11 için şansını zorluyor. Fakat bu kez de yeni transfer edilen isimlerle yarışması gerekiyor. Ancak Cenk, başarılı idman performansıyla dikkat çekiyor.

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