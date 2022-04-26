Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi!

Cenk Tosun'un İngiltere'deki kariyeri netleşmeye başladı. Everton, kontratı bu sezon sona erecek milli oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.



İngiliz basını Cenk'in Richarlison ve Calvert-Lewin'den formayı almasının zor olduğu için bu kararın verildiğini belirtti.



Ocak 2018'de Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan 30 yaşındaki forvet, 2021 kış transfer döneminde kiralık olarak yine siyah-beyazlı ekipte oynamıştı.



Beşiktaş'ın Cenk'le ilgili yaz transfer döneminde harekete geçebileceği konuşuluyor.





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