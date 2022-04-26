Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi!

Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı. Everton'daki kontratı sezon sonunda sona erecek Cenk Tosun ile İngiliz temsilcisi yola devam etmeme kararı aldı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi!
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26 Nisan 2022 12:26
Cenk Tosun'un İngiltere'deki kariyeri netleşmeye başladı. Everton, kontratı bu sezon sona erecek milli oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.

İngiliz basını Cenk'in Richarlison ve Calvert-Lewin'den formayı almasının zor olduğu için bu kararın verildiğini belirtti.

Ocak 2018'de Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan 30 yaşındaki forvet, 2021 kış transfer döneminde kiralık olarak yine siyah-beyazlı ekipte oynamıştı.

Beşiktaş'ın Cenk'le ilgili yaz transfer döneminde harekete geçebileceği konuşuluyor.

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