Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan net bir mesaj var!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, geleceğe umutla bakıyor. Trabzonspor maçında gol atan Tosun, takım arkadaşlarına da sahip çıktı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan net bir mesaj var!
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18 Ekim 2022 09:24
Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Trabzonspor karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren golü atmıştı. Golcü futbolcu gelecek adına umutlu açıklamalar yaptı.

CENK, ARKADAŞLARINA SAHİP ÇIKTI

Trabzonspor maçında 67. dakikada oyuna girip 3 dakika sonra beraberliği getiren golü ağlara gönderen Cenk Tosun, takım arkadaşlarına sahip çıktı. Tosun, "Tüm arkadaşlarım istenilen her şeyi yaptı. Rakibimiz de geçen yılın şampiyonu, güçlü kadroları var. Beşiktaş olarak sezon başından bu yana futbolumuzla ve tekniğimizle alkışlandık. Attığım golde Weghorst'un büyük payı var" dedi.

"İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Öte yandan Cenk Tosun gelecek adına da umutlu konuştu. Golcü isim, "Takım halinde ikinci yarıda çok iyi baskı kurduk, galibiyeti kaçırdık. Şanssızlıklar, bireysel hatalar olur ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayız. İyi günler bizi bekliyor" diyerek sözlerini tamamladı. 



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