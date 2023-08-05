Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan müjdeli haber

Beşiktaş'ta geride kalan sezonun son maçında Konyaspor'a karşı sakatlanan Cenk Tosun'dan müjdeli haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan müjdeli haber
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05 Ağustos 2023 10:59
Ligin son bölümünde oynanan Konyaspor maçında sol bacak üst adalesinden sakatlanan Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

Milli futbolcunun, artık durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, yeşil sahalara geri dönmek için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 ay gibi bir süredir Siyah-Beyazlı formasından uzak kalan Cenk'in, izin sonrasında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bilgisine ulaşıldı. 

 
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