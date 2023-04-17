Beşiktaş'ta Cenk Tosun çok arandı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında hücum hattının çizdiği kısır görüntü dikkat çekti.
Beşiktaş hücum hattının kritik ismi Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında tecrübeli oyuncunun eksikliğini hissetti. Tedbir amaçlı dinlendirilen yıldız, Ümraniyespor maçında sahada olacak.
Cenk Tosun bu sezon ligde attığı 12 gol ile Beşiktaş'ın en golcü ismi konumunda bulunuyor.
Beşiktaş hücum hattının kritik ismi Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında tecrübeli oyuncunun eksikliğini hissetti. Tedbir amaçlı dinlendirilen yıldız, Ümraniyespor maçında sahada olacak.
Cenk Tosun bu sezon ligde attığı 12 gol ile Beşiktaş'ın en golcü ismi konumunda bulunuyor.