Beşiktaş'ta Cenk Tosun çok arandı

Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyen Cenk Tosun'un yokluğu çok hissedildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun çok arandı
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17 Nisan 2023 09:52
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında hücum hattının çizdiği kısır görüntü dikkat çekti.

Beşiktaş hücum hattının kritik ismi Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında tecrübeli oyuncunun eksikliğini hissetti. Tedbir amaçlı dinlendirilen yıldız, Ümraniyespor maçında sahada olacak.

Cenk Tosun bu sezon ligde attığı 12 gol ile Beşiktaş'ın en golcü ismi konumunda bulunuyor.



 
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