Beşiktaş'ta milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.



A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Cenk Tosun'la 2+1 yıllık sözleşme yenilemek için anlaşma sağladı.



Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti. BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ



2014-2015 sezonu öncesi Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Cenk, 2018 Ocak ayında yaklaşık 25 milyon euro karşılığında Everton'a imza atarak Beşiktaş tarihinin en pahalı satışı olmuştu.



2020-2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak siyah beyazlı takımda forma giyen golcü oyuncu, bu sezon başında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu.



Siyah beyazlı takım ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol attı; 18 asist yaptı.



Beşiktaş'ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.



