Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a sürpriz öneri!

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında kadrosuna takviyeler yapan siyah beyazlılar, sezon sonu için de çalışmalarını sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ
Kartal'ın sözleşmesini uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Cenk Tosun'un ezeli rakibİ Trabzonspor'a önerildiği ileri sürüldü. Haber61'de yer alan haberde ; Cenk Tosun'un, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği iddia edildi.
TRABZONSPOR KARAR VERMEDİ
Haberde, Trabzonspor'un Cenk Tosun önerisine henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı ifade edilirken, 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmemesine kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.
37 MAÇTA FORMA GİYDİ
Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta sahaya çıkarken 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ
Kartal'ın sözleşmesini uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Cenk Tosun'un ezeli rakibİ Trabzonspor'a önerildiği ileri sürüldü. Haber61'de yer alan haberde ; Cenk Tosun'un, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği iddia edildi.
TRABZONSPOR KARAR VERMEDİ
Haberde, Trabzonspor'un Cenk Tosun önerisine henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı ifade edilirken, 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmemesine kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.
37 MAÇTA FORMA GİYDİ
Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta sahaya çıkarken 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.