Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı!

Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, vefatının 23. yılında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı!
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23 Temmuz 2023 14:46
Beşiktaş'ta eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, kabri başında anıldı.

 Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cenk Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Cenk Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



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