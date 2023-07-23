Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı!

Beşiktaş'ta eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, kabri başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cenk Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Törene Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Cenk Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cenk Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Törene Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Cenk Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.