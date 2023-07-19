de izlediği stratejiyi değiştirdi. Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'i ezeli rakiplerine kaptıran siyah beyazlı yönetim, uzun süredir gündemde olanveiçin kesenin ağzını açmaya karar verdi.Avusturya kampında teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen başkanBu gelişmenin ardından yönetim Lyanco için teklifini artırıp Southampton'a 5 milyon Euro önerdi.Bonservisi elinde olan Amartey ile de görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.Daniel Amartey, 21 Aralık 1994 yılında Acca, Gana'da dünyaya gelmiştir. 186 cm boyundaki Daniel Amartey, stoper olarak görev yapmaktadır. Milli formayı 48 kez giymiştir. Leicester City forması giyen Daniel Amartey bu sezon 24 maça çıkmıştır.