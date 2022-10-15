Beşiktaş'ta Çebi'den oyunculara Trabzon motivasyonu

ÇEBİ DUYDUĞU GÜVENİ DİLE GETİRDİ

ÇEBİ: "TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRELİM"

ANTRENMANDA YÜZLER GÜLÜYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçına her açıdan hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda yönetim de teknik heyet ve futbolculara yakın markaj yaptı.Siyah-beyazlıların 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte Nevzat Demir Tesisleri'nde takımı yakından takip etti. Futbolcularla el sıkışan Çebi, oyunculara duyduğu güveni dile getirdi.Valentin Rosier, Nathan Redmond ve birçok futbolcu ile tokalaşan Çebi'nin oyunculara, "Sahamızda oynayacağımız maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmemeliyiz. Size güveniyoruz. Taraftarımızın yüzünü güldürelim" dediği öğrenildi.Beşiktaş'ta antrenmanda futbolcuların moralinin yüksek olması dikkati çekiyor. Takımda en 'muzur' isimlerden biri olan sağ bek Valentin Rosier, sol bekte oynayan Arthur Masuaku ile şakalaştı. Siyah-beyazlı futbolcular, Giresunspor maçında elde edilen galibiyeti Trabzonspor maçıyla daha da anlamlı hale getirmek istiyor.