Beşiktaş'ta Carvalho rafa kalktı, hedef Danilo

Orta sahaya transfer arayışını sürdüren Beşiktaş, bir süredir gündeminde bulundurduğu William Carvalho transferinde olumlu sonuç alamadı. Siyah-beyazlılar gözünü PSG'de forma giyen Danilo'ya çevirdi.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Carvalho rafa kalktı, hedef Danilo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 13:51
Yapılacak transferlerin merakla beklendiği Siyah-beyazlı ekipte başkan Hasan Arat'ın seçim öncesinde de ismini zikrettiği Danilo Pereira, Kartal'ın fırsatını beklediği isimler arasında yer alıyor.

PSG'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Lille'den Leny Yoro'nun transfer edilmesi durumunda takımında dördüncü stoper konumunda düşecek. Durumu takip eden yönetim, uygun şartlarla transferi bitirmeyi planlıyor.

CARVALHO RAFA KALKTI

Ayrıca Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde bulunan William Carvalho için istediği sonucu elde edemedi. Portekizli ön libero için Real Betis ile görüşen yönetim, hem bonservis noktasında hem de oyuncunun 3 milyon euro'luk maaşıyla alakalı olarak mesafe kat edemedi.

Bu sezon Betis ile 16 maçta 770 dakika sahada yer alabilen ve 3 asist yapan tecrübeli ismin düşüşte olması nedeniyle maliyet yüksek bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery