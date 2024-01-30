Beşiktaş'ta Carvalho rafa kalktı, hedef Danilo

Yapılacak transferlerin merakla beklendiği Siyah-beyazlı ekipte başkan Hasan Arat'ın seçim öncesinde de ismini zikrettiği Danilo Pereira, Kartal'ın fırsatını beklediği isimler arasında yer alıyor.



PSG'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Lille'den Leny Yoro'nun transfer edilmesi durumunda takımında dördüncü stoper konumunda düşecek. Durumu takip eden yönetim, uygun şartlarla transferi bitirmeyi planlıyor.



CARVALHO RAFA KALKTI



Ayrıca Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde bulunan William Carvalho için istediği sonucu elde edemedi. Portekizli ön libero için Real Betis ile görüşen yönetim, hem bonservis noktasında hem de oyuncunun 3 milyon euro'luk maaşıyla alakalı olarak mesafe kat edemedi.



Bu sezon Betis ile 16 maçta 770 dakika sahada yer alabilen ve 3 asist yapan tecrübeli ismin düşüşte olması nedeniyle maliyet yüksek bulundu.



