Beşiktaş'ta 'Can' sıkıntısı!

Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile görüşen Beşiktaş'a olumsuz cevap geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta 'Can' sıkıntısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2021 14:10
Can Bozdoğan
Can Bozdoğan
Beşiktaş
Beşiktaş Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile görüştü. 1 yıllığına kiraladıkları 20 yaşındaki genç yıldız için harekete geçen Beşiktaş'a şimdilik olumsuz yanıt verildi.

Alman kulübü Schalke, "Oyuncumuz zaten 1 yıl sizde kiralık oynayacak. Ondan beklentimiz yüksek. Onu elden çıkarmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ancak sezon sonunda oturur konuşuruz" yanıtını verdi.

Beşiktaş Yönetimi bu cevap sonrasında sezon sonunu bekleme kararı aldı...  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.