Beşiktaş'ta 'Can' sıkıntısı!

Beşiktaş Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile görüştü. 1 yıllığına kiraladıkları 20 yaşındaki genç yıldız için harekete geçen Beşiktaş'a şimdilik olumsuz yanıt verildi.
Alman kulübü Schalke, "Oyuncumuz zaten 1 yıl sizde kiralık oynayacak. Ondan beklentimiz yüksek. Onu elden çıkarmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ancak sezon sonunda oturur konuşuruz" yanıtını verdi.
Beşiktaş Yönetimi bu cevap sonrasında sezon sonunu bekleme kararı aldı...
Alman kulübü Schalke, "Oyuncumuz zaten 1 yıl sizde kiralık oynayacak. Ondan beklentimiz yüksek. Onu elden çıkarmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ancak sezon sonunda oturur konuşuruz" yanıtını verdi.
Beşiktaş Yönetimi bu cevap sonrasında sezon sonunu bekleme kararı aldı...