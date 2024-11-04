Beşiktaş'ta Can Keleş vasatı aşamadı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olan Can Keleş, vasatı aşamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Can Keleş vasatı aşamadı
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04 Kasım 2024 11:25
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Can Keleş, bu maçta 80. dakikada Cher Ndour'un yerine oyuna girerek ligde ilk kez forma giymiş oldu. Keleş, ortaya koyduğu futbolla vasatı aşamadı.

Can Keleş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanan Ajax maçının son 6 dakikasında şans bulmuştu.

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