Beşiktaş'ta Can Keleş belirsizliği

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Can Keleş, bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne giremedi.
Bu sezon yıldız oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte performansı yükselen Milot Rashica'nın milli takımında sakatlanması Beşiktaş'ta moralleri bozdu. Kosova'nın Güney Kıbrıs'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 15. dakikasında sağ üst adalesinden yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun durumu tedirginlik yarattı. Çok ihtiyaç duyulan bir zamanda sakatlanan 28 yaşındaki ismin MR görüntülenmesinde uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edildi. Rashica'nın Konyaspor ve gelecek haftaki Lyon karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, Galatasaray derbisi için de durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.
BRONCKHORST'UN PLANLARINDA YOK
Siyah-beyazlıların bu sezon kanat rotasyonunda Rashica dışında, Joao Mario, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Can Keleş yer alıyor. Bu oyuncular arasında gerçek mevkii sağ kanat olan tek bir isim var; o da Can. Ancak 23 yaşındaki futbolcu şu ana dek Süper Lig'de hiç forma şansı bulamadı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un planlarında yer almayan genç oyuncunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasında da sahada olma ihtimali yok denecek kadar az.
9 DAKİKA OYNADI
Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya transfer edilen Can Keleş, bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne giremedi. Süper Lig'de hiç süre bulamayan gurbetçi sağ kanada toplamda sadece 9 dakika şans verildi. 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarında Ajax sınavında 6, Lugano maçında da sadece 3 dakika ter dökmüştü. Can, Karagümrük'te geçen sezon 35 maçta 5 gol-4 asistle kendini göstermiş ve takımının kilit isimleri arasına girmişti.
Bu sezon yıldız oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte performansı yükselen Milot Rashica'nın milli takımında sakatlanması Beşiktaş'ta moralleri bozdu. Kosova'nın Güney Kıbrıs'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 15. dakikasında sağ üst adalesinden yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun durumu tedirginlik yarattı. Çok ihtiyaç duyulan bir zamanda sakatlanan 28 yaşındaki ismin MR görüntülenmesinde uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edildi. Rashica'nın Konyaspor ve gelecek haftaki Lyon karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, Galatasaray derbisi için de durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.
BRONCKHORST'UN PLANLARINDA YOK
Siyah-beyazlıların bu sezon kanat rotasyonunda Rashica dışında, Joao Mario, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Can Keleş yer alıyor. Bu oyuncular arasında gerçek mevkii sağ kanat olan tek bir isim var; o da Can. Ancak 23 yaşındaki futbolcu şu ana dek Süper Lig'de hiç forma şansı bulamadı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un planlarında yer almayan genç oyuncunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasında da sahada olma ihtimali yok denecek kadar az.
9 DAKİKA OYNADI
Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya transfer edilen Can Keleş, bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne giremedi. Süper Lig'de hiç süre bulamayan gurbetçi sağ kanada toplamda sadece 9 dakika şans verildi. 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarında Ajax sınavında 6, Lugano maçında da sadece 3 dakika ter dökmüştü. Can, Karagümrük'te geçen sezon 35 maçta 5 gol-4 asistle kendini göstermiş ve takımının kilit isimleri arasına girmişti.