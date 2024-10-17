Beşiktaş'ta Can Keleş belirsizliği

Bu sezon yıldız oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte performansı yükselen Milot Rashica'nın milli takımında sakatlanması Beşiktaş'ta moralleri bozdu. Kosova'nın Güney Kıbrıs'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 15. dakikasında sağ üst adalesinden yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun durumu tedirginlik yarattı.

Çok ihtiyaç

duyulan bir zamanda

sakatlanan 28

yaşındaki ismin

MR görüntülenmesinde

uyluk üst iç adalesinde

(adduktor longus) gerilme ve

ödem tespit edildi.

Rashica'nın Konyaspor ve gelecek haftaki Lyon karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, Galatasaray derbisi için de durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

BRONCKHORST'UN PLANLARINDA YOK



Siyah-beyazlıların bu sezon

kanat rotasyonunda Rashica

dışında, Joao Mario, Ernest

Muçi, Semih Kılıçsoy ve

Can Keleş yer alıyor. Bu oyuncular

arasında gerçek mevkii

sağ kanat olan tek bir isim

var; o da Can.

Ancak 23 yaşındaki

futbolcu şu ana dek Süper

Lig'de hiç forma şansı bulamadı.

Teknik direktör Van

Bronckhorst'un planlarında

yer almayan genç oyuncunun,

pazar günkü Konyaspor karşılaşmasında

da

sahada olma ihtimali yok denecek kadar az.

Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya transfer edilen Can Keleş, bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne giremedi.

Süper Lig'de hiç süre bulamayan gurbetçi

sağ kanada toplamda sadece 9 dakika

şans verildi. 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa

kupalarında Ajax sınavında 6, Lugano

maçında da sadece 3 dakika ter dökmüş

tü.

Can, Karagümrük'te geçen sezon 35 maçta 5 gol-4 asistle kendini göstermiş ve takımının kilit isimleri arasına girmişti.

Beşiktaş 'ın Fatih Karagümrük'ten transfer ettiğibu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne giremedi.