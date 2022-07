CAN BOZDOĞAN'IN ADI SİLİNMEDİ

SCHALKE'DE KALMAYACAK

CAN BOZDOĞAN'IN DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

Beşiktaş, Alman ekibi Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar, Schalke ile yaptığı görüşmelerde kulüp menfaatleri doğrultusunda bir karar çıkmayınca geri adım atmışı. Ancak; Can Bozdoğan ile ilgili bir detay öne çıktı.Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yollar ayrıldı. İki futbolcunun adı kulübün resmi sitesinden kaldırıldı. Can Bozdoğan'ın adının kalması ise gözlerden kaçmadı.Yeniden Bundesliga'ya yükselen Can Bozdoğan, Schalke ile yeni sezonda yola devam etmeyecek. Alman ekibi, birçok futbolcu için transfer görüşmeleri yapıldığı mesajını vermişti. Can için Beşiktaş'ın sürpriz bir hamle yapabileceği de iddia ediliyor.21 yaşındaki Can Bozdoğan'ın kulübü Schalke ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro olarak gösteriliyor. Schalke, futbolcu takımda kalmak istese bile Can için gelecek teklifleri değerlendirecek. Almanya'dan bazı kulüpler Can'ı takip ediyor.