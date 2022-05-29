Beşiktaş'ta Can Bozdoğan planı!

Beşiktaş'ın, takımda kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan için izleyeceği transfer politikası belli oldu.



31 MAYIS SONRASI PAZARLIK!



Alman basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, sözleşmesinde 1.8 milyon euro satın alma maddesi olan genç futbolcu için bu rakamı ödemek istemiyor. Beşiktaş'ın, Can Bozdoğan için 1.8 milyon euro'luk opsiyonun son tarihi olan 31 Mayıs'ın geçmesini bekleyeceği ve ardından Schalke 04 ile daha düşük bir bonservis için pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.



TRABZONSPOR DA DEVREDE



Öte yandan Beşiktaş'ın dışında Türkiye'den Trabzonspor'un da 21 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı. Bordo-mavililerin ilgisi nedeniyle Schalke'nin pazarlıklarda elinin güçleneceği ve Alman ekibinin transferde istediği bonservis bedelini alma şansının arttığı belirtildi.



