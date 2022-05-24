Beşiktaş'ta Can Bozdoğan kararı

Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta siyah beyazlı kurmaylara ileten Can Bozdoğan için 31 Mayıs'tan sonra Schalke 04 ile tekrardan masaya oturulacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2022 12:15
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için kritik günlere girildi.

Siyah beyazlılarda kalmak istediğini her fırsatta siyah beyazlı kurmaylara ileten genç orta saha için Valerien Ismael'in de ilk etapta maliyetini yüksek bulduğu belirtildi.

Can için 31 Mayıs'tan sonra Schalke 04 ile tekrardan masaya oturulacak. Siyah-beyazlılar pazarlıklarda istediği rakama ulaşabilirse Can'ı kadrosuna katacak.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ