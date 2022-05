Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için kritik günlere girildi.



Siyah beyazlılarda kalmak istediğini her fırsatta siyah beyazlı kurmaylara ileten genç orta saha için Valerien Ismael'in de ilk etapta maliyetini yüksek bulduğu belirtildi.



Can için 31 Mayıs'tan sonra Schalke 04 ile tekrardan masaya oturulacak. Siyah-beyazlılar pazarlıklarda istediği rakama ulaşabilirse Can'ı kadrosuna katacak.