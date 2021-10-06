Beşiktaş'ta Can Bozdoğan kararı

Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı Can Bozdoğan performansı ile teknik heyetten tam not aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Can Bozdoğan kararı
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06 Ekim 2021 11:12
Can Bozdoğan
Can Bozdoğan
Beşiktaş
Siyah-beyazlı ekibin bu sene başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı genç futbolcu performansı ile göz doldurdu.

Önümüzdeki sezondan itibaren genç Türk oyuncuları daha çok takıma katmayı düşünen Beşiktaş'ta ilk olarak Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan'ın bonservisi için harekete geçilecek.

Ajax maçında 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, Sivasspor ile oynanan karşılaşmada da 67 dakika sahada kaldı ve performansıyla alkış topladı. 

 

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