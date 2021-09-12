Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın ilk maç performansı

Alex Teixeira'nın yerine oyuna giren Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla bunlaru yaptı.

Abone Ol
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın ilk maç performansı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2021 10:52
Yeni Malatya maçının 43. dakikasında sakatlanan Alex Teixeira'nın yerine oyuna giren Can Bozdoğan, ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

Genç futbolcu oyunda kaldığı 47 dakikada 31 kez topla buluşurken, yüzde 72 isabet yüzdesiyle 22 pas attı, 3 kez top kaptı ve 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı.

Sergen Yalçın, maç sonrası Can için, "Fizik olarak iyi, oyun anlamında da güçlenecek" dedi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.