Beşiktaş'ta, Can Bozdoğan için sıkı pazarlık!

Beşiktaş'ta idmanlarda Valerien Ismael'in gözüne giren Can Bozdoğan için girişimlere başlandı. Yönetim, Schalke'den kiralanan genç oyuncunun bonservisi almak için temaslar sürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, Can Bozdoğan için sıkı pazarlık!
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01 Nisan 2022 12:19
Valerien Ismael ile yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş'ta transfer politikası da şekilleniyor. Genç, dinamik ve çok yönlü oyuncuları kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan için de masaya oturuyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi başlarken transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız teknik adam takımla idmanlarına tüm hızıyla devam ederken oyuncularla ilgili de raporlar çıkarmaya başladı.

Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre; Göreve gelmesiyle birlikte dinamik bir takım oluşturmak isteyen Ismael'in gözüne giren isimlerin başında Can Bozdoğan geliyor. Schalke'den kiralanan genç orta saha idmanlardaki temposuyla dikkat çekerken Trabzonspor maçında formayı giyebilir.

OPSİYONU 1.8 MİLYON EURO

Yeni sezonda birçok oyuncusu ile kontratı bitecek olan siyah-beyazlılar, geleceğe yönelik bir takım oluşturmak isterken Can Bozdoğan da kadroda tutulmak istenen isimler arasında. Schalke'den 300 bin Euro'ya kiralanan 20 yaşındaki orta sahanın 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, bu rakamı 1 milyon Euro seviyelerine çekmek için Alman ekibi ile temaslarını sürdürürken Can'la da uzun vadeli kontrat yapılması planlanıyor.

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