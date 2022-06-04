Beşiktaş'ta Caicedo için yeni plan

Alexander Sörloth'un yanı sıra ikinci bir forvet transferi daha yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Ekvadorlu yıldızı Jordy Caicedo için takımı CSKA Sofya 4 milyon Euro isterken 2 milyon Euro önermişti. Jordy Caicedo için pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Caicedo için yeni plan
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04 Haziran 2022 13:52
Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Joırdy Caicedo'yu gündemine alan Beşiktaş'ta pazarlıklar devam ediyor.

Forvete iki takviye yapacak olan Beşiktaş ilk sıraya Norveçli Alexander Sörloth'u alırken hücum hattına yapacağı ikinci takviye konusunda da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Joırdy Caicedo'yu gündemine almıştı. Geçen sezon ligde 24 maçta 15 gol atan 24 yaşındaki Ekvadorlu oyuncunun bonservisi için Beşiktaş 2 milyon Euro önerirken, CSKA Sofya tarafı ise kapıyı 4 milyon Euro'dan açmıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in alınmasını istediği oyuncuyla ilgili pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın teklifinde güncelleme yapmayı planlarken, Bulgar ekibinin de belli oranda bir indirime sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar görüşmelerini sürdürüyor. 

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