Beşiktaş'ta büyük transfer harekatı

Ghezzal ve Rosier'de yaşanan sorunları aşan Beşiktaş, rotasını diğer takviyelere çevirdi. Kartal, forvet transferinde Chuba Akpom'la el sıkışırken kulübüyle pazarlık sürecini devam ettiriyor.
Miguel Borja için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, Salomon Rondon ile de olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Bu üç forvetten birisini kadrosuna katacak olan siyah-beyazlılar, stoper bölgesine de Diego Godin'i düşünüyor. Cagliari, oyuncunun 3 milyon Euro'luk maaşının yarısını Beşiktaş'ın karşılaşmasını kabul etmesi halinde bu transfer gerçekleşecek.
Kartal, orta sahaya düşünülen Alex Teixeira'nın BEA ekipleriyle yapacağı görüşmeleri beklerken kaleyi ise Mert Günok'la güçlendirmeyi planlıyor.
Miguel Borja için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, Salomon Rondon ile de olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Bu üç forvetten birisini kadrosuna katacak olan siyah-beyazlılar, stoper bölgesine de Diego Godin'i düşünüyor. Cagliari, oyuncunun 3 milyon Euro'luk maaşının yarısını Beşiktaş'ın karşılaşmasını kabul etmesi halinde bu transfer gerçekleşecek.
Kartal, orta sahaya düşünülen Alex Teixeira'nın BEA ekipleriyle yapacağı görüşmeleri beklerken kaleyi ise Mert Günok'la güçlendirmeyi planlıyor.