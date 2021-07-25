Beşiktaş'ta büyük transfer harekatı

Ghezzal ve Rosier'de yaşanan sorunları aşan Beşiktaş'ta rota diğer transferlere döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta büyük transfer harekatı
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25 Temmuz 2021 12:17
Ghezzal ve Rosier'de yaşanan sorunları aşan Beşiktaş, rotasını diğer takviyelere çevirdi. Kartal, forvet transferinde Chuba Akpom'la el sıkışırken kulübüyle pazarlık sürecini devam ettiriyor.

Miguel Borja için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, Salomon Rondon ile de olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Bu üç forvetten birisini kadrosuna katacak olan siyah-beyazlılar, stoper bölgesine de Diego Godin'i düşünüyor. Cagliari, oyuncunun 3 milyon Euro'luk maaşının yarısını Beşiktaş'ın karşılaşmasını kabul etmesi halinde bu transfer gerçekleşecek.

Kartal, orta sahaya düşünülen Alex Teixeira'nın BEA ekipleriyle yapacağı görüşmeleri beklerken kaleyi ise Mert Günok'la güçlendirmeyi planlıyor.


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