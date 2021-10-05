Beşiktaş'ta büyük temizlik! 7 ayrılık...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta gelecek sezon takımdan gönderilecek isimler de şimdiden belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta büyük temizlik! 7 ayrılık...
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05 Ekim 2021 12:31
Jeremain Lens
Jeremain Lens
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sezon sonuna büyük temizlik olacak… Başta Başkan Ahmet Nur Çebi dahil kimsenin kulübün yakınlarında bile görmek istemediği Lens ve Douglas'la yollar ayrılacak, Ljajic'e de yol verilecek.

Oğuzhan, Töre, Mehmet Topal, N'Sakala ve Güven'in kaderleri ise kendi ellerinde. Bu isimler arasından şu andaki performansıyla sadece Güven kalmaya yakın.

JOSEF KALACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerden Josef kesin olarak kalacak. Aynı şekilde Larin'e de devam etmesi için sözleşme verilecek. Vida içinde benzer bir durum var ancak Hırvat oyuncu kalmak için ciddi bir indirim yapmak zorunda. Can Bozdoğan'ı da Sergen Yalçın çok tutuyor. Ancak ilerleyen haftalar onun kaderini belirleyecek. 

 

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