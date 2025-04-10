Beşiktaş'ta büyük plan: 4,8 Milyar TL!

Sermaye arttırımı SPK tarafından kabul edilen Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı planlıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta büyük plan: 4,8 Milyar TL!
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10 Nisan 2025 22:09
Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için harekete geçti.

Siyah-beyazlıların sermaye arttırımı ile ilgili başvurusu SPK tarafından resmi olarak kabul edildi.

Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilmesi beklenen gelirle Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkacak.

Beşiktaş'ın sermaye artırımından beklentisi yaklaşık 4,8 milyar TL. Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak için ödenmesi gereken tutar ise yaklaşık 4,3 milyar TL.

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