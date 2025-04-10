Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için harekete geçti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlıların sermaye arttırımı ile ilgili başvurusu SPK tarafından resmi olarak kabul edildi.
Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilmesi beklenen gelirle Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkacak.
Beşiktaş'ın sermaye artırımından beklentisi yaklaşık 4,8 milyar TL. Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak için ödenmesi gereken tutar ise yaklaşık 4,3 milyar TL.
Siyah-beyazlıların sermaye arttırımı ile ilgili başvurusu SPK tarafından resmi olarak kabul edildi.
Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilmesi beklenen gelirle Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkacak.
Beşiktaş'ın sermaye artırımından beklentisi yaklaşık 4,8 milyar TL. Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak için ödenmesi gereken tutar ise yaklaşık 4,3 milyar TL.