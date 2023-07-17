Beşiktaş'ta büyük isyan

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gündemindeki futbolcuları ezeli rakiplere kaptırarak adeta bir şok geçirdi. Siyah-beyazlı camiada oluşan bu durum üzüntüye ve kırgınlığa sebebiyet verdi.
YÖNETİM ÜZGÜN
Bu sezon transferde iyi futbolcularla anlaşmak için yola çıkan Beşiktaş, peşinde koştuğu isimleri birer birer rakiplerine kaptırınca şaşırdı kaldı.
Siyah-beyazlıların stoperde düşündüğü isimler arasında bulunan Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferi bu kadar ses getirmemişti. Ancak Halil Dervişoğlu ile Dusan Tadic, Beşiktaş camiasının canını sıktı. Kartal'ın artık gelmesi konusunda gün saydığı Halil, bir anda rotasını Florya'ya çevirdi. Tadic'in de Fenerbahçe'ye gitmesi can sıktı.
Beşiktaşlı yöneticiler, transferde kulübü zora sokacak bedeller ödeyemeyeceklerini dile getirerek, "Ayağımızı yorgana göre uzatmak zorundayız. Bizim için Beşiktaş önemli. Bunlar olmazsa başkaları bulunur. Arkaya bakmak yerine geleceğe doğru gitmeliyiz" ifadesini kullandı. Ancak siyah- beyazlı taraftar ise bu yaşananlar karşısında tepki gösterdi, üzüntüsünü kızgınlıkla dile getirdi.
YÖNETİM ÜZGÜN
Bu sezon transferde iyi futbolcularla anlaşmak için yola çıkan Beşiktaş, peşinde koştuğu isimleri birer birer rakiplerine kaptırınca şaşırdı kaldı.
Siyah-beyazlıların stoperde düşündüğü isimler arasında bulunan Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferi bu kadar ses getirmemişti. Ancak Halil Dervişoğlu ile Dusan Tadic, Beşiktaş camiasının canını sıktı. Kartal'ın artık gelmesi konusunda gün saydığı Halil, bir anda rotasını Florya'ya çevirdi. Tadic'in de Fenerbahçe'ye gitmesi can sıktı.
Beşiktaşlı yöneticiler, transferde kulübü zora sokacak bedeller ödeyemeyeceklerini dile getirerek, "Ayağımızı yorgana göre uzatmak zorundayız. Bizim için Beşiktaş önemli. Bunlar olmazsa başkaları bulunur. Arkaya bakmak yerine geleceğe doğru gitmeliyiz" ifadesini kullandı. Ancak siyah- beyazlı taraftar ise bu yaşananlar karşısında tepki gösterdi, üzüntüsünü kızgınlıkla dile getirdi.