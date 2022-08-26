Beşiktaş'ta büyük değişim; 15 gitti, 9 geldi

Hayal kırıklığıyla noktalanan 2021-22 sezonunun sona ermesinin ardından 15 futbolcuyla yollarını ayıran, transfer döneminde kadrosuna 9 isim kattı.Bonservisleri kulüpte olanile sözleşme yenilemeyen siyah beyazlılar, genç futbolculardanveise Avrupa kulüplerine satarken, kiralık gelenveda geri gönderdi.Yollarını ayırdığı 15 futbolcunun sadece 2'sinden toplamkazanan Beşiktaş yönetimi, buna karşın yeni transfer ettiği 9 oyuncunun 4'ünün () bonservislerine toplamödedi.vebedelsiz olarak renklerine bağlayan siyah beyazlılar,ise 1 yıllığına kiraladı. Gönderilen 15 futbolcunun 10'un orta sahada görev yapıyor olması Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin diğer önemli detayı oldu.