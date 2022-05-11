Beşiktaş'ta bütçe rahatlıyor: 21 milyon euro...

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncular, bütçede büyük bir rahatlık sağlayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta bütçe rahatlıyor: 21 milyon euro...
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11 Mayıs 2022 09:36
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve kiralama süresi sona erecek oyuncuların tümü hesaba katıldığında ciddi bir rahatlama söz konusu.

Kadro dışı bırakılan ve ciddi maliyetleri olan Adem Ljajic, N'Sakala, Douglas ve Lens gibi isimlerin mukavelelerinin bitecek olmasının yanında yüksek maliyetli kiralık Batshuayi ve Pjanic kulüplerine dönecek. Henüz anlaşma sağlanamayan Vida'nın da sözleşmesi sona erecek. Mukavelesi bitenlerden Mehmet Topal ve Gökhan Töre de düşünülmüyor. Kiralık alınan Can Bozdoğan ise kadroda tutulmak isteniyor. Schalke 04 ile görüşmeler sürüyor.
ATIBA, GÜVEN VE CAN TAKIMDA KALABİLİR

Atiba ile de bir yıl daha devam edilmesi söz konusu. Güven Yalçın da takımda tutulabilir. Ancak sonuç olarak bakıldığında sözleşmesi biten 14 futbolcunun yıllık maliyeti düşünüldüğünde yönetim için 21 milyon Euro civarında bir rahatlama söz konusu. Bu arada Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rosier'in ise zorunlu satın alma opsiyonu kullanılacak.

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