Trendyol Süper Lig'de çıktığı 8 maçta; 5 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlikle 8 puan kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmada 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Lugano yenilgisinden sonra Şenol Güneş'le vedalaşan Kartal'da yönetim kurulu olağanüstü genel kurula gitmeyi kararlaştırmıştı.
KRİTİK DERBİ
Şenol Güneş'in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz yönetiminde oynadığı ilk maçta İstanbulspor'u yenerek rahat bir nefes alan siyah-beyazlı takım cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la çok kritik bir derbiye çıkacak. Dev randevu Beşiktaş'ın "kader derbisi" olacak. Kartal'da maçla birlikte birçok soru cevabını bulacak...
DEVAM MI, TAMAM MI?
Beşiktaş derbiden galibiyetle ayrılırsa çok ciddi kazanımlar elde edecek. Galatasaray'la puan farkını 3'e indirecek olan siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışına güçlü bir dönüş yapacak. Beraberlik halinde Kartal'ın zirve yarışındaki şansı daha da azalacak. Mağlubiyet ise siyah-beyazlı takımı büyük ölçüde şampiyonluk yarışından koparacak.
YILMAZ KRİTİK VİRAJDA
İstanbulspor karşısında sahadan üç puanla ayrılan Burak Yılmaz ikinci sınavına Galatasaray deplasmanında çıkacak. Beşiktaş maçı kazanırsa camiada Yılmaz'a duyulan güven katlanacak. Olağanüstü kongreye kadar siyah-beyazlı takımın başında kalacağı açıklanan Burak Yılmaz'ın görevine devam etmesi olasılığı da ciddi biçimde gündeme gelecek.
BAŞKAN ÇEBİ BEKLEMEDE
Dev derbi Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun geleceği için de büyük önem taşıyor. Çebi'nin olağanüstü kongrede başkanlığa aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Beşiktaş'ın derbiyi kazanması aday olması halinde Çebi'nin elini güçlendirecek. Puan kaybı durumunda Çebi'nin izleyeceği yol da merakla bekleniyor.
Lugano yenilgisinden sonra Şenol Güneş'le vedalaşan Kartal'da yönetim kurulu olağanüstü genel kurula gitmeyi kararlaştırmıştı.
KRİTİK DERBİ
Şenol Güneş'in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz yönetiminde oynadığı ilk maçta İstanbulspor'u yenerek rahat bir nefes alan siyah-beyazlı takım cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la çok kritik bir derbiye çıkacak. Dev randevu Beşiktaş'ın "kader derbisi" olacak. Kartal'da maçla birlikte birçok soru cevabını bulacak...
DEVAM MI, TAMAM MI?
Beşiktaş derbiden galibiyetle ayrılırsa çok ciddi kazanımlar elde edecek. Galatasaray'la puan farkını 3'e indirecek olan siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışına güçlü bir dönüş yapacak. Beraberlik halinde Kartal'ın zirve yarışındaki şansı daha da azalacak. Mağlubiyet ise siyah-beyazlı takımı büyük ölçüde şampiyonluk yarışından koparacak.
YILMAZ KRİTİK VİRAJDA
İstanbulspor karşısında sahadan üç puanla ayrılan Burak Yılmaz ikinci sınavına Galatasaray deplasmanında çıkacak. Beşiktaş maçı kazanırsa camiada Yılmaz'a duyulan güven katlanacak. Olağanüstü kongreye kadar siyah-beyazlı takımın başında kalacağı açıklanan Burak Yılmaz'ın görevine devam etmesi olasılığı da ciddi biçimde gündeme gelecek.
BAŞKAN ÇEBİ BEKLEMEDE
Dev derbi Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun geleceği için de büyük önem taşıyor. Çebi'nin olağanüstü kongrede başkanlığa aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Beşiktaş'ın derbiyi kazanması aday olması halinde Çebi'nin elini güçlendirecek. Puan kaybı durumunda Çebi'nin izleyeceği yol da merakla bekleniyor.