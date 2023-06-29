Fortuna Sittard'dan ayrıldıktan sonra profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibine dahil oldu. A Milli Futbol Takımı'yla da anılan Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılarda göreve başlayacağı tarih netlik kazandı.
ANTALYASPOR'DA BAŞLADI, 4 BÜYÜKLERDE OYNADI
Antalyaspor altyapısında yetişen Burak Yılmaz, 2006-2007 sezonunda 1 milyon euro bedelle Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlıların Manisaspor'la takasladığı Burak Yılmaz, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Burak Yılmaz daha sonra Eskişehirspor'a kiralandı. Fenerbahçe'den Trabzonspor'a takas edilen Burak Yılmaz, bordo-mavililerde oldukça etkili bir performans sergiledi. Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda 7 milyon euro bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar, Burak Yılmaz'ı 2015-2016 sezonunda 8 milyon euro karşılığında BJ Guoan'a sattı. Burak Yılmaz daha sonra Beşiktaş, Lille ve Fortuna Sittard formaları giydi.
37 yaşındaki eski futbolcu, kariyerindeki son sezonunda Hollanda'da 27 maça çıktı. Burak Yılmaz burada 9 kez gol sevinci yaşadı. Eski futbolcu aynı zamanda 5 asist üretti.
BIRAKIRKEN SİNYAL VERDİ
Futbolu bıraktıktan sonra Çırağan Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ekibine dahil olacağının sinyallerini verdi. 37 yaşındaki eski futbolcu, "Eğer gerçekten bir proje olursa oradan başlamak isterim. Eğer ben bir yerden başlamıyorsam ortada proje yoktur. Şenol Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum ama kendisi henüz bunu bana deklare etmedi" ifadelerini kullandı.
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine dahil olan Burak Yılmaz'ın göreve başlama tarihi belli oldu. beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; Burak Yılmaz'ın, 1 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda göreve başlayacağı belirtildi.
Burak Yılmaz, Şenol Güneş'le birlikte kariyerinde 108 maça çıktı. 37 yaşındaki eski futbolcu bu süreçte 69 gol attı ve 14 asist üretti. Burak Yılmaz kariyerinde şu başarılara imza attı:
1 - Fransa Ligue 1
2 - Süper Lig
5 - Türkiye Kupası
5 - Türkiye Süper Kupası
1 - Fransa Süper Kupası
ANTALYASPOR'DA BAŞLADI, 4 BÜYÜKLERDE OYNADI
Antalyaspor altyapısında yetişen Burak Yılmaz, 2006-2007 sezonunda 1 milyon euro bedelle Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlıların Manisaspor'la takasladığı Burak Yılmaz, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Burak Yılmaz daha sonra Eskişehirspor'a kiralandı. Fenerbahçe'den Trabzonspor'a takas edilen Burak Yılmaz, bordo-mavililerde oldukça etkili bir performans sergiledi. Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda 7 milyon euro bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar, Burak Yılmaz'ı 2015-2016 sezonunda 8 milyon euro karşılığında BJ Guoan'a sattı. Burak Yılmaz daha sonra Beşiktaş, Lille ve Fortuna Sittard formaları giydi.
37 yaşındaki eski futbolcu, kariyerindeki son sezonunda Hollanda'da 27 maça çıktı. Burak Yılmaz burada 9 kez gol sevinci yaşadı. Eski futbolcu aynı zamanda 5 asist üretti.
BIRAKIRKEN SİNYAL VERDİ
Futbolu bıraktıktan sonra Çırağan Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ekibine dahil olacağının sinyallerini verdi. 37 yaşındaki eski futbolcu, "Eğer gerçekten bir proje olursa oradan başlamak isterim. Eğer ben bir yerden başlamıyorsam ortada proje yoktur. Şenol Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum ama kendisi henüz bunu bana deklare etmedi" ifadelerini kullandı.
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine dahil olan Burak Yılmaz'ın göreve başlama tarihi belli oldu. beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; Burak Yılmaz'ın, 1 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda göreve başlayacağı belirtildi.
Burak Yılmaz, Şenol Güneş'le birlikte kariyerinde 108 maça çıktı. 37 yaşındaki eski futbolcu bu süreçte 69 gol attı ve 14 asist üretti. Burak Yılmaz kariyerinde şu başarılara imza attı:
1 - Fransa Ligue 1
2 - Süper Lig
5 - Türkiye Kupası
5 - Türkiye Süper Kupası
1 - Fransa Süper Kupası