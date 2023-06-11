Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz İddiaları sürüyor

Beşiktaş'ta Bayram Bektaş'ın yerine Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlük görevine getirileceği ileri sürüldü.
Futbol kariyerini noktalayan Yılmaz geçtiğimiz hafta Şenol Güneş'le bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmuştu.
Eski milli golcünün, Beşiktaş'ta antrenörlük kariyerine başlamaya hazır olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimle konuyu görüşen Güneş'in onay vermesi halinde Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenör olarak siyah-beyazlı takıma döneceği kaydedildi.
Futbol kariyerini noktalayan Yılmaz geçtiğimiz hafta Şenol Güneş'le bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmuştu.
Eski milli golcünün, Beşiktaş'ta antrenörlük kariyerine başlamaya hazır olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimle konuyu görüşen Güneş'in onay vermesi halinde Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenör olarak siyah-beyazlı takıma döneceği kaydedildi.