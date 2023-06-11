Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz İddiaları sürüyor

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Bayram Bektaş'ın ayrılması sonrası bu göreve geçtiğimiz günlerde emekliliğe ayrılan Burak Yılmaz'ın geleceği konuşuluyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz İddiaları sürüyor
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11 Haziran 2023 10:14
Son güncelleme 11 Haziran 2023 10:16
Beşiktaş'ta Bayram Bektaş'ın yerine Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlük görevine getirileceği ileri sürüldü.

Futbol kariyerini noktalayan Yılmaz geçtiğimiz hafta Şenol Güneş'le bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmuştu.

Eski milli golcünün, Beşiktaş'ta antrenörlük kariyerine başlamaya hazır olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimle konuyu görüşen Güneş'in onay vermesi halinde Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenör olarak siyah-beyazlı takıma döneceği kaydedildi. 
 
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