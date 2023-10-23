Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan takıma neşter

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Bodo-Glimt maçında kadroda birçok değişikliğe imza atacak.
Galatasaray derbisindeki performansı oldukça eleştirilen Daniel Amartey, hem formu hem de sakatlık durumu sebebiyle ilk 11'deki yerini problemini atlatan Eric Bailly'ye bırakacak.
ROSIER CEZALI
Valentin Rosier de kart cezası sebebiyle Onur Bulut sağ beke geçecek. Rams Park'taki müsabakaya sol bekte başlayan Bakhtiyor Zaynutdinov, yerini Artur Masuaku'ya bırakacak. Orta sahada görev yapan Tayfur Bingöl'ün yerine sakatlıktan kurtulan Salih Uçan geçiş yapacak.
Galatasaray derbisindeki performansı oldukça eleştirilen Daniel Amartey, hem formu hem de sakatlık durumu sebebiyle ilk 11'deki yerini problemini atlatan Eric Bailly'ye bırakacak.
ROSIER CEZALI
Valentin Rosier de kart cezası sebebiyle Onur Bulut sağ beke geçecek. Rams Park'taki müsabakaya sol bekte başlayan Bakhtiyor Zaynutdinov, yerini Artur Masuaku'ya bırakacak. Orta sahada görev yapan Tayfur Bingöl'ün yerine sakatlıktan kurtulan Salih Uçan geçiş yapacak.