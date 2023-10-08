Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a sevgi seli

Beşiktaş taraftarları, İstanbulspor maçının ardından Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı ve alkışladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a sevgi seli
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08 Ekim 2023 18:02
Son güncelleme 08 Ekim 2023 18:41
Beşiktaş, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu karşılaşmaya takımın başında çıkan Burak Yılmaz'ı maç sonu tribüne çağırdı ve alkışladı.

Burak Yılmaz, bu anlarda tribünlere alkışla karşılık verdi ve elini kalbine götürdü.

Beşiktaş tribünleri ayrıca maçın başında tepki gösterdiği takımı da karşılaşmanın ardından alkışladı.

Taraftarın alkışladığı esnada Burak Yılmaz


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