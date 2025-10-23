Beşiktaş'ta bu sezon ilki yaşadılar!

Beşiktaş'ta iki futbolcu Konyaspor maçıyla birlikte bu sezon bir ilki yaşadı.
Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararıyla ilk 11'de başlayan Ersin Destanoğlu ile Taylan Bulut, bu sezon ilk kez ligde ilk 11'de görev aldı.
ERSİN, GÜVEN VERDİ
Kalede görev alan Ersin Destanoğlu, gösterdiği performans ile taraftarlara güven verirken, Taylan Bulut da ilk 11'de çıktığı ilk maçında 90 dakika sahada kaldı.
