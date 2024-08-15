Beşiktaş'ta Boscagli hamlesi!

Beşiktaş'ın PSV forması giyen Olivier Boscagli için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Boscagli hamlesi!
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15 Ağustos 2024 09:44
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 10:46
Beşiktaş için Hollanda'dan Olivier Boscagli iddiası gündeme geldi.

Hollanda basını, Beşiktaş'ın sol stoper için rotasını Eredivisie'ye çevirdiğini aktardı.

Çıkan haberlerde Beşiktaş, PSV forması giyen Fransız stoper Olivier Boscagli için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bu rakamın PSV için yeterli olmadığı belirtildi.

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz da daha önce Boscagli hakkında "Gördüğüm en teknik oyuncu" demişti. Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunmacının, PSV'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek.

 
 
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