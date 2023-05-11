Beşiktaş'ta Borini zora girdi!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fabio Borini zora girdi. İtalyan yıldızın uzun kontrat ve imza parası talep etmesi sorun yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Borini zora girdi!
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11 Mayıs 2023 09:06
Beşiktaş'ın Fabio Borini transferinde yaşanan gelişmeler siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı.

Devre arasında bonservis bedeli ödenerek geleceği için farklı bir fiyatı olan Borini'nin menajerinin serbest oyuncu olarak Beşiktaş'la görüşmeleri sırasında bambaşka rakamlardan bahsetmesi için Başkan Ahmet Nur Çebi'yi rahatsız etti.

Menajerinin İtalyan oyuncunun yaşına bakmadan uzun süreli sözleşme istemesi, imza parasında diretmesi ve yüksek maaş istemesi Başkan Çebi'nin keyfini kaçırdı. Şu durumda görüşmeler rafa kaldırılırken, Borini transferi şu an için menajerinin isteklerinde geri adım atmasına bağlı.

Fatih Karagümrük'te bu sezon 29 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 20 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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