WEGHORST'UN HASSASİYETİ

DÜNYA KUPASI MOTİVE EDİYOR

SADECE 8 MAÇ KAÇIRDI

HER ZAMAN ÇOK GÜÇLÜ

Beşiktaş'ta ilk etapta sakatlığıyla taraftarları korkutan Wout Weghorst, beklenen süreden çok daha erken bir şekilde takımla antrenmana çıktı. Takımla da çalışan Hollandalı golcü hem camiada herkesi şaşırttı hem de mutlu etti. Ancak; bu durum Weghorst için hiç sürpriz değil.Weghorst; kariyeri boyunca güçlü fiziği, çalışma disiplini, iş ahlakı, sağlıklı beslenmesi ve bireysel antrenörlerle uyguladığı antrenman programıyla tanınan bir oyuncu. Deneyimli futbolcu, benzer şekilde İstanbul'da da bu hassasiyeti elden bırakmıyor.Beşiktaş'a transfer olduğunda bireysel antrenörü Richard Van Beek'le çalışmaya devam eden Weghorst, bu sayede her zaman güçlü ve hazır kalabiliyor, sakatlıklardan fazla etkilenmiyor. Hollanda'da ve Avrupa'da birçok ünlü futbolcunun danıştığı bireysel antrenör Richard Van Beek'in de işinin uzmanı olması Weghorst'u rahatlatıyor.Ayrıca 2022 Dünya Kupası'na da bir aydan az bir süre kalması Weghorst'u ayrı bir motive ediyor. 30 yaşındaki forvet, Dünya Kupası'nda Hollanda'nın nihai kadrosunda olmak istiyor. Zaten Beşiktaş'ta da teknik direktör Valerien Ismael'in ve taraftarların en güvendiği isimlerin başında Wout Weghorst geliyor.Weghorst kariyeri boyunca sadece 8 maç kaçırdı. Bu 8 maçın 3'ü de Almanya'da Wolfsburg'da oynarken koronavirüs nedeniyle oldu. Sadece 3 maçı sakatlıktan dolayı kaçırdı.Wout Weghorst'un bireysel antrenör olarak tercih ettiği ve uzun süredir tanıdığı Richard Van Beek de Hollandalı oyuncunun her zaman gücüne vurgu yapıyor. Ünlü antrenör daha önce basın yoluyla verdiği demeçlerde Weghorst'un yüksek antrenman gücüne değinerek, "Wout Weghorst gibi üst düzey bir futbolcunun zaten az yağı vardır ve kalori kontrolü daha kolay olur. Metabolizması çok yüksek. Dayanaklılığı ve gücü çok iyi durumda" demişti.