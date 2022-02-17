Beşiktaş'ta bir sakatlık daha!

Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta bir isim daha sakatlandı.



Siyah - beyazlılar, yıldız orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in sakatlandığını açıkladı.



Beşiktaş'ın açıklamasında oyuncunun alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ifade edildi.



Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;



"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Miralem Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



3 OYUNCU DAHA SAKAT



Beşiktaş'ta Pjanic'in yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier ve Cyle Larin'in de sakatlıkları bulunuyor. 4 futbolcu, Altay karşısında forma giyemeyecek.





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