Beşiktaş'ta bir futbolcu pozitif

Beşiktaş, bir futbolcusunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta bir futbolcu pozitif
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31 Aralık 2021 20:32
Beşiktaş'ta bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."


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