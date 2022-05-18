Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor: Herkesle vedalaştı...

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor: Herkesle vedalaştı...
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18 Mayıs 2022 10:11
Beşiktaş'ta ligin sona ermesiyle kadroda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu isimlerden biri de 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida...

Yıldız oyuncunun normalde takımda kalması bekleniyordu fakat Kasımpaşa maçında başlayan anlaşmazlık ayrılığın yolunu açtı.

Hırvat stoper, Siyah-beyazlılarla ipleri tamamen koparırken, Beşiktaş macerasının son günlerini yaşıyor. Uzun yıllardır formasını giydiği kulüpten iyi ayrılmak istediğini ifade eden Vida, veda turlarına da başladı. Tecrübeli oyuncu kulüp içerisindeki arkadaşlarına artık yeni sezonda olmayacağını söyledi. Tesis çalışanları ve personelle vedalaşmaya başlayan Vida, son maçın ardından Beşiktaş'tan resmen ayrılacak.

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