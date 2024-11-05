Beşiktaş'ta bile bile lades!

Beşiktaş'ta hücum hattında Ciro Immobile'nin sakatlığı sonrası Malmö ve Başakşehir maçları öncesi elde yalnızca 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu kaldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta bile bile lades!
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05 Kasım 2024 09:36
Son güncelleme 05 Kasım 2024 09:37
Beşiktaş bu sezon hücum hattında planlama hatası yaptı.

Sözleşmesi biten Cenk Tosun'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, gözden çıkarılan Vincent Aboubakar'ı karşılıklı anlaşmayla gönderirken, Jackson Muleka'yı da kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a yolladı.

SAKATLIKLAR DERT AÇTI

 Lazio'dan dünyaca ünlü golcü Ciro Immobile'yi renklerine bağlayan Kartal hücum hattına başka takviye yapmadı. Siyah-beyazlılar beklentilerin aksine yeni sezona Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu üçlüsüyle başladı. Sezon başında işler yolunda gidiyordu ancak maç trafiğinin artması ve sakatlıklar hücum hattının yeterlilik seviyesinin tartışılmasına neden oldu.



 
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