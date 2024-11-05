Beşiktaş'ta bile bile lades!

bu sezon hücum hattında planlama hatası yaptı.



Sözleşmesi biten Cenk Tosun'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, gözden çıkarılan Vincent Aboubakar'ı karşılıklı anlaşmayla gönderirken, Jackson Muleka'yı da kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a yolladı.



SAKATLIKLAR DERT AÇTI





Lazio'dan dünyaca ünlü golcü Ciro Immobile'yi renklerine bağlayan Kartal hücum hattına başka takviye yapmadı. Siyah-beyazlılar beklentilerin aksine yeni sezona Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu üçlüsüyle başladı. Sezon başında işler yolunda gidiyordu ancak maç trafiğinin artması ve sakatlıklar hücum hattının yeterlilik seviyesinin tartışılmasına neden oldu.