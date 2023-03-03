Beşiktaş'ta beşi bir yerde!

Son 3 karşılaşmadan sadece 2 puan alabilen Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra diğer yeni transferler Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim'in de forma giymesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta beşi bir yerde!
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03 Mart 2023 11:57
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
Şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam etse de pek fazla umudu kalmayan Beşiktaş, ligi en iyi noktada bitirmek ve gelecek sezonun temellerini atmak istiyor.

11'DE OLMALARI BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle ara transferde Aboubakar'ın ardından Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim takviyelerini gerçekleştirdi. Bu oyuncuların tamamının hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçında 11'de olması bekleniyor.

ORTA SAHADAN BEKLENTİ BÜYÜK

Kayserispor'dan 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak transfer edilen ve iki kulüp arasında büyük sorun yaşanmasına neden olan Onur Bulut, sol bekte görev yapacak. Ayrıca Romain Saiss'ın bölgesine transfer edilen Omar Colley de Güneş'in bizzat istediği isimdi. Gambiyalı stoperin, Tayyip Talha Sanuç ile partner olacağı kaydedildi. Kartal'da sezon başından bu yana orta sahada istenilen verim alınamayan oyuncular da değişiyor. Pazar günü Gedson Fernandes, yanında Amir Hadziahmetovic, önlerinde ise Maxim sahaya çıkacak.

İŞTE YENİ BEŞİKTAŞ


 




 

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