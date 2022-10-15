İNGİLİZLER 'DEVAM' DEDİ AMA...

ÖNCE PERFORMANSLARI BEKLENECEK

ISMAEL'İN KARARI ETKİLİ OLACAK

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu. Siyah-beyazlı takıma kiralık olarak katılan Wout Weghorst, Dele Alli, Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku için 'performans' belirleyici olacak.Yakın zamanda İngiliz basınında yer alan haberlerde; Nathan Redmond, Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun yeniden Ada'ya dönüş yollarının kapalı olduğu gündeme gelmişti. İngilizler, bu futbolcuların Beşiktaş ile yola devam edeceğini yazsa da siyah-beyazlı yönetimin transfer planı belli oldu.Beşiktaş yönetimi, bu isimlerin dışında Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl için de 'Bekle, gör, imzala' taktiğini uygulayacak. Siyah-beyazlılar, futbolcuların sezonun geneline yayacağı performanslarını görmek istiyor. Aynı karar Hollandalı golcü Wout Weghorst için de geçerli olacak.Teknik direktör Valerien Ismael ile yönetim aynı fikirde. Fransız çalıştırıcı, tüm futbolculardan üst düzey bir verim almayı hedefliyor. Ismael'in futbolcuların geleceği ile ilgili verilecek kararda etkisi önemli olacak.