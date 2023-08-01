Beşiktaş'ta Bernardeschi iddiası!

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Kanat transferi için birçok isimle temasta olan siyah-beyazlılar, MLS'de Toronto forması giyen Federico Bernardeschi'nin durumunu araştırıyor.
Beşiktaş İtalyan futbolcuyu transfer listesinde alternatifler arasında tuttuğu gelen bilgilerin arasında.
Kariyerinde daha önce 5 sezon Juventus forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, Toronto ile bu sezon 23 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.
Kanat transferi için birçok isimle temasta olan siyah-beyazlılar, MLS'de Toronto forması giyen Federico Bernardeschi'nin durumunu araştırıyor.
Beşiktaş İtalyan futbolcuyu transfer listesinde alternatifler arasında tuttuğu gelen bilgilerin arasında.
Kariyerinde daha önce 5 sezon Juventus forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, Toronto ile bu sezon 23 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.