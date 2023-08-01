Beşiktaş'ta Bernardeschi iddiası!

Ante Rebic sonrası hücuma bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş için sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Bernardeschi iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 11:20
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Kanat transferi için birçok isimle temasta olan siyah-beyazlılar, MLS'de Toronto forması giyen Federico Bernardeschi'nin durumunu araştırıyor.
Beşiktaş İtalyan futbolcuyu transfer listesinde alternatifler arasında tuttuğu gelen bilgilerin arasında.

Kariyerinde daha önce 5 sezon Juventus forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, Toronto ile bu sezon 23 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery