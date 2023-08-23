Beşiktaş'ta Bernardeschi harekatı

Beşiktaş transfer haberleri: Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, MLS'te forma giyen Federico Bernardeschi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Bernardeschi harekatı
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23 Ağustos 2023 07:57
Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde adı geçen oyunculara olan ilgisinden vazgeçmiyor. Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen siyah- beyazlılar, hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen Federico Bernardeschi için girişimlerini yeniden başlattı.

SON MAÇINA ÇIKTI

Calcio News 24'ün haberine göre; MLS'de forma giyen İtalyan yıldız Federico Bernardeschi, Kanada derbisinde Montreal'e karşı 2 gol attı. Haberde tecrübeli kanat oyuncusunun ABD Ligi'ndeki son golleri olduğu iddia edildi.

Kısa bir süre içerisinde Federico Bernardeschi transferi konusunda yeni ve önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

24 MAÇA ÇIKTI

Toronto formasıyla 24 resmi maça çıkan Federico Bernardeschi bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 



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